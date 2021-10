Le Rwanda accueillera bientôt une usine de production de vaccins utilisant la technologie à ARN-messager de BioNTech. L’annonce a été faite ce mardi 26 octobre suite à un accord qui a été signé entre les autorités rwandaises et la firme allemande. Selon les informations rapportées sur ce partenariat, les travaux de construction de cette usine devraient pouvoir commencer dans la deuxième moitié de l’année 2022.

L’objectif poursuivi est de commencer au plus tôt la production du vaccin. Dans un premier temps, il sera question d’assembler une première ligne de production complète. La capacité de production de cette première ligne est évaluée à 50 millions de doses par an. Plusieurs autres lignes seront ajoutées dans le but d’augmenter la capacité de production toujours selon le plan qui est établi dans le cadre de cet accord.

Un transfert de compétence au personnel local

On retient également que la gestion de l’usine sera dans un premier temps faite par BioNTech avec son propre personnel. Le transfert de compétence devra tout de même se faire au file des années. L’entente entre les deux parties stipule que le personnel local sera formé de façon très rapide pour prendre le relai. La formation sera assurée par le Rwanda Development Board et l’Institut Pasteur de Dakar. Rappelons que la firme BioNTech est devenue célèbre en produisant avec le géant pharmaceutique américain Pfizer l’un des vaccins les plus efficaces contre le Covid-19.