Au Bénin, le président Patrice Talon a reçu en audience ce lundi 04 octobre Claudio Descalzi, le Directeur général du groupe italien d’hydrocarbures ENI. Les échanges entre M Talon et son hôte ont porté sur les possibilités de collaboration dans le secteur de la transition énergétique et de l’économie circulaire. Ils ont parlé des projets ayant trait au développement l’agro-industriel, notamment la production de plantes oléagineuses pour le bioraffinage et la valorisation des déchets agricoles.

Le groupe italien d’hydrocarbures pense que le Bénin qui est un des grands pays producteurs de coton en Afrique de l’ouest peut bien alimenter la bioraffinerie avec les produits dérivés de cette fibre végétale. En clair, les sous-produits de l’or blanc peuvent servir de matière première de bioraffinerie avec de fortes synergies remarquables à tous les niveaux de la chaîne de valeur. Ce sera un vrai exemple de promotion de l’économie circulaire. L’économie nationale sera ainsi positivement impactée.

« Transformation des carburants traditionnels en bio-carburants »

« Nous avons présenté au Président Patrice Talon notre modèle de développement des filières de produits agricoles, qui, nous pensons, pourra apporter des avantages importants à long terme aux communautés locales , et aussi pour le secteur énergétique du Bénin en contribuant à la transformation des carburants traditionnels en bio-carburants » a déclaré M Descalzi. Avec Patrice Talon, le DG a aussi parlé du ricin, notamment du développement de sa culture, parce que cette plante qui résiste bien à la sècheresse va permettre de récupérer des terres agricoles dégradées, créant par la même occasion des débouchés sur de nouveaux emplois.