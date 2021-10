Le géant américain du streaming, Netflix, a l’intention d’étendre ses tentacules dans le monde entier, et le continent africain ne fait pas exception. Pour cela, la plateforme a décidé de rechercher de jeunes réalisateurs d’Afrique subsaharienne à qui elle permettra de diffuser des créations cinématographiques en 2022.

Le thème porte sur les « contes populaires d’Afrique réinventées »

En collaboration avec l’organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Netflix a donc lancé ce jeudi 14 octobre 2021, un concours de court-métrage sur le thème des « contes populaires d’Afrique réinventées ». Dans une interview accordée à un média français, le responsable Afrique des contenus originaux et acquisitions de Netflix, Ben Amadasun, a donné plus d’explications sur le sujet. Il a donc fait comprendre que : « Cette initiative vise à partir à la recherche de nouveaux talents et de grands contes populaires qui sont une part très importante de notre patrimoine et de notre culture en Afrique », tout en ajoutant vouloir que : « Ces talents s’emparent de contes qu’ils apprécient pour leurs messages et qu’ils les réinventent en un court métrage qui, nous l’espérons, émouvra le public ».

L’information a été confirmée par l’UNESCO, qui a précisé dans un communiqué que des prix seront donnés aux six gagnants du concours. L’organisation a souligné que ces derniers recevront personnellement un montant de 25 000 dollars, tout en bénéficiant d’un encadrement et d’une formation par des professionnels du secteur. Par ailleurs, 75 000 dollars leur permettront de concevoir, de filmer et de produire leurs courts métrages, qui seront finalement mis en ligne sur Netflix.