Le président brésilien Jair Bolsonaro, le seul leader du G20 qui affirme ne pas avoir pris le vaccin anti-Covid-19, a réitéré mardi qu’il ne se fera pas vacciner contre le coronavirus. Auparavant, il avait déclaré qu’il prévoyait d’être la « dernière personne au Brésil » à recevoir un vaccin contre le coronavirus. « J’ai décidé de ne plus me faire vacciner. J’ai vu de nouvelles études et mon immunité est au plus haut, pourquoi j’aurais besoin du vaccin ? Ce serait comme miser dix réais au loto pour en gagner deux, ça n’a aucun sens », a-t-il déclaré à la radio Jovem Pan.

Lors d’un voyage sur la côte de São Paulo pendant les vacances de Notre-Dame d’Aparecida, M. Bolsonaro a de nouveau critiqué l’introduction par les gouvernements des États de mandats de vaccination, qui nécessitent une preuve de vaccination pour fréquenter certains espaces publics et privés. La semaine dernière, le président s’est plaint de ne pas avoir été autorisé à entrer dans le stade du Santos FC pour assister à un match puisqu’il n’était pas vacciné.

» Je ne suis pas contre la vaccination »

« Je ne suis pas contre la vaccination, en décembre de l’année dernière j’ai signé un décret provisoire de 20 milliards de réais pour l’acheter et maintenant pratiquement tout le monde a reçu au moins la première dose. Maintenant, exiger le vaccin, cela ressemble à une affaire de marché. Pour moi, la liberté passe au-dessus de tout. Si un citoyen ne veut pas se faire vacciner, c’est son droit, point final », a affirmé le président. Actuellement, plus de 71% de Brésiliens ont reçu au moins une dose de vaccin anticovid et 45% ont été entièrement vaccinés.