La triste nouvelle est tombée ce lundi 18 Octobre. L’ex-secrétaire d’Etat américain qui a servi dans l’administration Bush est décédé ce jour même des suites de complication du Covid-19. L’information a été confirmée par sa famille qui a tout de même pris le soin de préciser que l’ex-responsable américain était «entièrement vacciné» contre le mal qui emporte depuis bientôt 2 ans plusieurs personnalités dans le monde.

Sur les réseaux sociaux, la famille de l’ex-responsable américain a annoncé la triste nouvelle. «Nous avons perdu un mari, un père, et grand-père remarquable et aimant, et un grand Américain», peut-on lire dans le communiqué de la famille de M Powell. On se rappelle il y a quelques mois, M Colin Powell affirmait qu’il ne se considérait plus comme un républicain.

Après les événements malheureux au Capitole au cours desquels des américains ont perdu la vie, M Powell se considérait comme « un simple citoyen qui ne se reconnaît dans rien« . Selon des sources généralement bien introduites, M Colin Powell est décédé dans l’hôpital dans lequel où sont habituellement transférés les chefs d’états américains, l’hôpital Walter Reed, situé à Washington.