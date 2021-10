Bien que l’efficacité des vaccins anti-covid soit prouvée, des nombreuses personnes de par le monde entier hésitent encore à se faire vacciner craignant pour la plupart les effets secondaires. Aux Philippines également les populations peinent à sortir pour se faire vacciner. Face à la situation, le président Rodrigo Duterte a trouvé un moyen original à lui et drôle de faire vacciner ses concitoyens. Il a proposé que les réticents soit vaccinés dans leur sommeil, bien que le vaccin ne soit pas encore obligatoire dans le pays.

« Le problème, ce sont ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. […] Allons-y pendant qu’ils dorment et vaccinons-les pendant leur sommeil. […] Je vais le faire », a déclaré le président qui est connu pour ses dérapages. Lorsque le variant Delta dictait sa loi en juin, et que les populations ne sortaient toujours pas pour aller se faire vacciner, Duterte avait également proposer que les antivax soient jetés en prison. Le président a fait remarquer que les infections ont baissé dans le pays, et les a attribués à l’efficacité du vaccin.

Plus de 23,1 millions de Philippins entièrement vaccinés

Duterte a par ailleurs rappelé à la population la nécessité de porter les masques et de pratiquer la distanciation sociale afin de contrer la propagation du virus. D’après CNN Philippines, Manille avait officiellement commencé à vacciner ses populations contre le Covid-19 à partir du 1er mars dernier. Les Philippines étaient ainsi devenues le dernier pays à avoir démarré la compagne en Asie du Sud-Est. Au dimanche 10 octobre, plus de 23,1 millions de Philippins avaient été entièrement vaccinés contre le coronavirus.