Les autorités sanitaires suédoises ont suspendu mercredi l’utilisation du vaccin Covid-19 de Moderna pour les moins de 30 ans, affirmant que cette décision a été prise par mesure de précaution. Le vaccin a été suspendu en raison « des signes de risque accru d’effets secondaires comme les inflammations du myocarde et du péricarde », le sac à double paroi qui contient le cœur et les racines des principaux vaisseaux, a déclaré l’Agence de santé publique de Suède (FHM) dans une déclaration tout en précisant que « le risque d’être affecté est très faible ».

Anders Tegnell, l’épidémiologiste en chef de la Suède, a déclaré qu’il « surveille de près la situation et agit rapidement pour s’assurer que les vaccins Covid-19 sont toujours aussi sûrs que possible tout en offrant une protection efficace » contre la maladie. En juillet, l’Agence européenne des médicaments a recommandé d’autoriser le vaccin de Moderna pour les enfants âgés de 12 à 17 ans, la première fois que l’injection a été autorisée pour les personnes de moins de 18 ans.

Le vaccin est homologué au sein de l’UE

Le vaccin de Moderna a reçu le feu vert pour une utilisation chez toute personne âgée de 18 ans ou plus dans les 27 pays de l’Union européenne en janvier. Il a également été autorisé dans des pays tels que la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis, mais jusqu’à présent, son utilisation ne s’est pas étendue aux enfants. A ce jour, le vaccin Pfizer/BioNTech est le seul homologué pour les enfants de moins de 18 ans en Europe et en Amérique du Nord.

Les effets disparaissent généralement d’eux-mêmes

Les douleurs au bras, les maux de tête et la fatigue étaient les effets secondaires les plus courants chez les jeunes qui ont reçu le vaccin, tout comme chez les adultes. Les régulateurs américains et européens avertissent cependant que les vaccins Moderna et Pfizer semblent être liés à une réaction rare chez les adolescents et les jeunes adultes, des douleurs thoraciques et une inflammation cardiaque. Les autorités sanitaires suédoises ont déclaré par ailleurs que les symptômes cardiaques « disparaissent généralement d’eux-mêmes » mais doivent être évalués par un médecin.