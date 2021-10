Journée noire pour le dark Web pourrait-on dire. En effet, plusieurs dizaines de personnes habituées à faire des opérations par ce biais ont été interpellées. L’annonce a été faite par Europol ce mardi 26 octobre. Selon les précisions apportées sur cette situation, il s’agirait d’une grande opération qui a permis de mettre la main sur celles et ceux qui ont coutume de vendre ou d’acheter de la drogue, des armes en toute clandestinité sur cette version d’internet.

En plus des 150 personnes qui ont été arrêtées dans plusieurs pays, l’agence européenne de police indique que plusieurs millions d’euros en numéraire et bitcoins, ainsi que de la drogue et des armes ont également été saisis. L’opération qui a permis de réaliser ces différentes saisies est intitulée « DarkHunTOR ».

65 personnes arrêtées aux Etats-Unis

Selon l’Europol, DarkHunTOR « consistait en une série d’actions séparées mais complémentaires en Australie, Bulgarie, France, Allemagne, Italie, aux Pays-Bas, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis ». On retient que sur les 150 personnes arrêtées, 65 d’entre elles ont été mises aux arrêts aux Etats-Unis. 47 personnes ont été interpellées en Allemagne, 24 au Royaume-Uni. Les pays tels que l’Italie et les Pays-Bas n’ont eu chacun que 4 ressortissants dans cette liste de personnes arrêtées.