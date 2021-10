En Belgique, un nouveau projet de loi du gouvernement fédéral pourrait remettre en cause le chiffrement des messages privés, l’un des piliers de l’Internet moderne. L’objectif de cette loi est de permettre à la police, à la justice et aux autres représentants des forces de l’ordre, de pouvoir déchiffrer les échanges de certains utilisateurs sur des plateformes comme WhatsApp, Signal, etc. La loi permettra, selon les autorités, de surveiller et d’interpeller plus facilement les criminels.

Après que plusieurs experts en cybersécurité ont en garde contre les dérives de ce projet de loi, Edward Snowden allé plus loin en annonçant que « les gens mourront » si le projet prospérait. « Si vous affaiblissez le chiffrage, des gens mourront », a averti l’ancien employé de la CIA et NSA dans un communiqué en faisant une comparaison avec la situation en Afghanistan. « Cette année seulement, après la chute du gouvernement afghan, nous avons vu à quel point le chiffrage est crucial pour assurer la sécurité des gens ordinaires. »

Les gouvernements peuvent en abuser

Pour Snowden qui a lancé une campagne avec Global Encryption Coalition pour protéger le chiffrage, l’affaiblissement du chiffrage rendrait tout le monde plus vulnérable. Il estime également que les gouvernements vont en abuser au nom de la sécurité nationale. « J’ai vu de mes propres yeux comment les gouvernements peuvent abuser du pouvoir dont ils disposent pour accéder aux données personnelles de personnes innocentes au nom de la sécurité nationale », déclare Snowden.

Les criminels trouveront d’autres plateformes

« Affaiblir le chiffrage serait une erreur colossale qui pourrait mettre des milliers de vies en danger. Le chiffrage nous rend tous plus sûrs. Des familles protégeant les photographies de leurs enfants aux informations personnelles sur la santé, le chiffrage préserve la confidentialité de nos informations privées, » a-t-il assuré. Pour sa part Bart Preneel, expert en cybersécurité, pense que le déchiffrement n’est pas la meilleure solution pour la chasse aux criminels. « Il faut bien comprendre que si ce type de loi passe, les criminels trouveront d’autres plateformes et d’autres moyens de communication », a expliqué l’expert.