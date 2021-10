Le 22 septembre dernier, Boni Yayi était au palais de la Marina. Il a formulé des doléances à Patrice Talon pour une décrispation de l’atmosphère politique au Bénin. L’ancien président béninois a notamment demandé le retour au pays des exilés politiques et la libération des prisonniers politiques. Interrogé récemment par le journal l’Evènement Précis sur le sujet, le porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji a dans un premier temps, rappelé que le « chef de l’Etat n’est pas au-dessus des lois de la République. Il n’est pas au-dessus de la nation ».

« Toute possibilité s’offre par rapport aux doléances soumises par Boni Yayi … »

Le pays est doté d’institutions qui fonctionnent, fait également remarquer l’ancien journaliste, non sans informer qu’il « y a des procédures qui sont en cours et elles pourraient aboutir ». « Toute possibilité s’offre par rapport aux doléances soumises par Boni Yayi à Patrice Talon » a conclu le porte-parole du gouvernement. Si on ajoute foi aux propos de M Houngbédji, tout porte à croire que le chef de l’Etat est en train de chercher des solutions pour décrisper l’atmosphère politique au Bénin.

Les positions défendues par Boni Yayi sont celles « que nous défendons »

Rappelons que la démarche de Boni Yayi avait été suffisamment appréciée par la classe politique béninoise. Le parti Les Démocrates, formation politique de l’ancien président béninois a salué l’initiative par le biais de son chef Eric Houndété. Les positions défendues par l’ancien président lors de ce tête-à-tête sont celles « que nous défendons » avait-il déclaré lors d’une entretien accordé à la webtv Reporter Bénin Monde.