L’ancien président américain Donald Trump a profité d’une interview qu’il a accordée à une chaîne de télévision chrétienne pour se vanter d’avoir réalisé plus de choses pour le christianisme que n’importe qui. Il a également saisi cette occasion pour lancer quelques piques à l’actuel locataire de la Maison-Blanche qui a remis en cause certaines décisions qu’il aurait prises pour favoriser le christianisme.

L’ancien président américain évoquait en effet, les décisions relatives à l’amendement Johnson et une législation de Mexico qui bloque le financement des organisations qui sont pour l’avortement. Ces différentes lois avaient été remises en cause par le président démocrate une fois installée à la Maison-Blanche. « J’ai dit que Biden allait être mauvais, il s’est avéré être bien pire que quiconque ne le pensait. Vous parlez d’avortement, vous parlez de tous les sujets », avait-il lancé au cours de la sortie médiatique qu’il a effectuée.

« Personne n’a fait ce que j’ai fait… »

« Il est terrible sur ces sujets, et il a menti. Et tout comme ils ont triché sur l’élection, l’élection a été truquée, tout comme cela s’est passé, ils ont aussi beaucoup triché sur ce qu’ils pensent vraiment de la religion et de la religion organisées et franchement du christianisme », a poursuivi l’ancien président américain. « Personne n’a fait ce que j’ai fait et je suis très heureux de le faire. », s’est réjoui le milliardaire républicain.