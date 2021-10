Au Benjamin Mkapa Stadium de Dar Es Salam qui a vu mordre la poussière le Cameroun et bien d’autres grandes équipes, les Ecureuils du Bénin ont créé la surprise. Comme il y a un mois en Madagascar, le Bénin ramène trois points en déplacement dans ces éliminatoires de la coupe du monde Qatar 2022. Les Ecureuils ont battu, ce jeudi 7 octobre 2021, les Taïfa Stars de la Tanzanie grâce à une frappe enroulée de Steve Mounié (1-0, 71′).

Petit à petit le Bénin semble se relever de la débâcle de Conakry avec une élimination pour la CAN Cameroun 2021. Après la victoire (1-0) à Madagascar il y a près d’un mois, les Ecureuils sont allés chercher une précieuse victoire du côté de Dar Es Salam devant les Taïfa Stars de la Tanzanie. Dès l’entame de la partie, avec une équipe en 5-4-1, le Bénin a déjà montré les prémices de cette victoire. Les Ecureuils ont fait mieux que résister à l’adversaire. Les Béninois se sont procurés bien d’occasions dans la première demi-heure de jeu comme cette tête de Steve Mounié qui ne trouve pas le chemin des filets dans le premier quart d’heure. Ils auraient pu concéder aussi l’ouverture du score si Khaled Adénon n’avait pas sauvé une balle qui filait vers les filets de Saturnin Allagbé. Le Bénin va ensuite faire le dos rond pour finir la première partie sans prendre de but.

Une deuxième partie plus difficile

La deuxième partie a été bien plus difficile pour les Ecureuils qui ont éviter à plusieurs reprises de concéder l’ouverture du score (57’, 70’). Saturnin Allagbé a préservé ses cages inviolées pour permettre à l’équipe d’espérer ramener de cette expédition au moins le point du match nul. Et la lumière va venir de Steve Mounié, le buteur béninois taxé de ne marquer qu’avec la tête. Ce jeudi 7 octobre 2021 au Benjamin Mkapa Stadium, c’est du pied droit de l’attaquant béninois qu’est venu la grâce. Il ouvre le score d’une frappe comme le faisait si bien le Français Thierry Henry (1-0, 71’). Il marque ainsi son 10è but en équipe nationale.

Mounié occupe désormais avec Poté la quatrième place au classement des buteurs de la sélection nationale derrière Omar Tchomogo (12 buts), Razack Omotoyossi (22 buts) et Stéphane Sessègnon (24 buts). Les Taïfa Stars ne parviennent pas à revenir au score jusqu’au coup de sifflet final de Alvacao Celso. Malgré la victoire de la RD Congo sur Madagascar (2-0), le Bénin prend la tête de ce groupe J des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 avec 7 points. Le dimanche 10 octobre prochain, les Ecureuils devront consolider cette victoire face aux Taïfa Stars au stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou.