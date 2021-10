En tête dans tous les sondages pour la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron pourrait recevoir un gros coup pour sa campagne présidentielle avec un livre à paraître mercredi, si celui-ci a eu l’effet de « Un président ne devrait pas dire ça », qui a empêché Hollande en 2017 de briguer un nouveau. Les mêmes auteurs de ce dernier livre, Gérard Davet et Fabrice Lhomme, journalistes de Le Monde, vont publier mercredi chez Fayard, « Le traitre et le néant », une enquête consacrée aux cinq ans d’Emmanuel Macron et sa compagne l’ayant amené au pouvoir.

Avant la publication de l’ouvrage, RMC qui l’a lu en avant-première a dévoilé quelques contenus de ce qui pourrait donner l’insomnie à Macron. D’après RMC, l’ouvrage révèle « des confidences, des anecdotes, des aveux », dont ceux de François Hollande, en 2016, qui se reconnaissait politiquement faible pour écarter celui qui deviendra son successeur. Dans l’ouvrage Olivier Marleix, député LR, a accusé Emmanuel Macron, ministre de l’économie d’alors, d’avoir mis en place « un pacte de corruption ». Parmi les 110 personnes enquêtées, figure également, Bernard Tapie qui avait conseillé le président de la République au milieu de la crise des « Gilets jaunes », a rapporté RMC.

Les dessous de la conquête de l’Élysée

D’après le média, l’équipe du Macron a cherché depuis l’annonce du livre, tous les moyens de mettre la main dessus. « Plus de 110 témoins de premier plan parlent, à visage découvert, crûment. Ils confient aussi leurs documents. Les auteurs racontent le pouvoir solitaire d’un homme suprêmement habile, éperdu de lui-même. Ils révèlent les dessous de la conquête de l’Élysée, puis l’exercice de la toute-puissance, et la vaine quête d’une idéologie. La trahison a enfanté le néant », a déjà révélé la maison d’édition.