La Chine va envoyer tôt samedi trois astronautes dans une station spatiale inachevée, dont la première femme membre d’équipage à visiter la station, où ils doivent rester six mois. Ce sera la deuxième des quatre missions en équipage prévues à la station, qui devrait être achevée d’ici la fin de l’année prochaine. Le vaisseau spatial Shenzhou-13 sera lancé samedi à 00h23, heure de Pékin (16h23 GMT), a déclaré aux journalistes Lin Xiqiang, porte-parole du Programme spatial habité de Chine.

Zhai Zhigang, 55 ans, qui faisait partie du premier groupe de stagiaires astronautes chinois à la fin des années 1990, sera le commandant de la mission de Shenzhou-13, a déclaré le porte-parole. Zhai sera accompagnée de Wang Yaping, 41 ans, et de Ye Guangfu, 41 ans. Wang sera la première femme astronaute à visiter la station chinoise. « Nous allons certainement rencontrer des problèmes physiques et psychologiques, ainsi que des problèmes liés à l’équipement et aux installations », a déclaré Zhai aux journalistes jeudi.

La combativité des trois membres de l’équipage

« Que nous puissions bien mener à bien cette mission de vol, cela dépend de notre équipe, de notre volonté tenace et de la combativité de nos trois membres d’équipage », a-t-il ajouté. La mission, connue sous le nom de Shenzhou-13, qui signifie « Vaisseau divin » en chinois, sera la deuxième mission spatiale de Zhai et Wang et la première de Ye. La Chine a commencé la construction de ce qui sera sa première station spatiale permanente en avril avec le lancement de Tianhe, le premier et le plus grand des trois modules de la station.

Tianhe, légèrement plus grand qu’un bus de ville, sera le quartier général une fois la station spatiale terminée. L’équipage de trois personnes de la précédente mission Shenzhou-12 est resté à Tianhe pendant 90 jours de juin à septembre. Ce sera la première fois que la Chine effectuera une mission de 6 mois dans l’espace. Il s’agira de maintenir dans l’espace, à l’intérieur de Tianhe, trois astronautes durant six mois.

Des missions de deux semaines

La Chine qui n’a jamais encore pu tester cette durée, rattrapera le retard accusé par rapport à l’occident qui effectue des missions courantes d’une durée de 6 mois à bord de la Station spatiale internationale (ISS). En effet, Pékin a déjà préparé le terrain la mission Shenzhou 12 où trois astronautes sont restés dans Tianhe pendant trois mois en accumulant des expériences d’une présence à longue durée dans l’espace. C’était une avancée considérable pour le programme spatial chinois, puisqu’aucune des précédentes missions n’avait dépassé deux semaines.