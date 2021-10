Le professeur français Didier Raoult a défrayé la chronique ces derniers jours, concernant les essais cliniques contre la tuberculose, dans son institut hospitalo-universitaire de Marseille. Il s’agit en effet d’essais cliniques qui n’avaient pas été autorisés par l’autorité de tutelle, l’Agence Nationale de la sécurité du médicament (ANSM) et qui ont eu de graves conséquences sur les patients.

Il a seulement eu « des choix thérapeutiques par des médecins »

Selon le média en ligne, Mediapart, le centre dirigé par le microbiologiste réalise depuis 2017 « une expérimentation sauvage contre la tuberculose, provoquant chez plusieurs patients, dont un mineur, de graves complications ». Cette expérimentation avait été « initiée par Didier Raoult, et son adjoint, Michel Drancourt ». Suite à ces révélations, le microbiologiste est monté au créneau pour démentir ces accusations. Sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste, Didier Raoult a fait savoir qu’« il n’y a pas eu d’essais, seulement des choix thérapeutiques par des médecins ». D’après lui, « les gens se trompent de cible, car on ne peut pas m’accuser de tout ce qui se passe, tout ce que les médecins font et tous les traitements qu’ils prescrivent ». Il a par ailleurs mis l’accent sur le fait que ces derniers prescrivent des médicaments dans des contextes normaux. « Donc tout ça, c’est monté en neige, c’est de la malveillance pure et simple » a-t-il ajouté.

Notons que les autorités avaient décidé de prendre des mesures concernant cette question. Hier jeudi 28 octobre 2021, la justice avait annoncé une « évaluation » des suites à donner après le signalement effectué par l’ANSM. Selon les mots de la procureure de Marseille, Dominique Laurens, ce dernier « porte sur des essais cliniques qui auraient été réalisés au sein de l’IHU Méditerranée-Infection en dehors du cadre légal ».

