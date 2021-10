Après avoir annoncé samedi avoir donné l’ordre a son ministre des Affaires étrangère d’expulser 10 ambassadeurs occidentaux de la Turquie, le président Recep Tyyip Erdogan a mis de l’eau dans son vin en renonçant à la mesure et évitant ainsi une grande crise diplomatique. Le président turc a annoncé que les diplomates ont fait « un pas en arrière » et « seront plus prudents » à l’avenir. Le président a pris cette décision après avoir salué plutôt ce lundi, une déclaration des ambassadeurs qui ont annoncé leur engagement à respecter les conventions diplomatiques de non-ingérence.

« Avec une nouvelle déclaration faite par les mêmes ambassades aujourd’hui, un pas en arrière a été pris par rapport à cette calomnie contre notre pays et notre nation. Je pense que ces ambassadeurs (…) seront plus prudents dans leurs déclarations concernant les droits souverains de la Turquie », a déclaré le président dans un discours télévisé après avoir présidé une réunion du Cabinet en précisant que « notre intention n’était pas de susciter une crise mais de protéger nos droits, notre honneur, notre fierté et nos intérêts souverains ». « C’était mon devoir de chef de l’État que d’apporter la réponse nécessaire », a ajouté le président, estimant que « la justice turque ne reçoit d’ordre de personne ».

Ingérence dans les affaires intérieures de la Turquie

Les ambassadeurs, dont celui de France et des États-Unis, avaient appelé la semaine dernière les autorités turques à libérer Osman Kavala, un philanthrope détenu depuis plus de trois ans pour financement de manifestations et implication dans une tentative de coup d’État. Il a nié les accusations. L’appel a suscité la colère des autorités turques, qui ont déclaré que les diplomates, – des Etats-Unis, d’Allemagne, de France, du Canada, des Pays-Bas, de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Suède, du Danemark et de Finlande – s’immisçaient dans les affaires intérieures de la Turquie.