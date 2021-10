Le géant américain des médias sociaux, Facebook a évoqué un « changement de configuration défectueux » pour sa panne de lundi qui a duré près de six heures et empêchant les 3,5 milliards d’utilisateurs de ses plateformes d’accéder à ses services. Dans un article de blog publié lundi, la société n’a pas précisé qui a exécuté le changement de configuration et s’il était prévu. Rapportant des employés de Facebook qui ont refusé de révéler leur identités, Reuters a indiqué qu’ils pensent que la panne était causée par une erreur interne dans la façon dont le trafic Internet est acheminé vers ses systèmes.

Les défaillances des outils de communication internes et d’autres ressources qui dépendent de ce même réseau pour fonctionner ont aggravé l’erreur, ont révélé les employés à Reuters. Des experts en sécurité ont déclaré qu’une erreur accidentelle ou un sabotage par un initié étaient tous deux plausibles. « Nous voulons préciser à ce stade que nous pensons que la cause première de cette panne était un changement de configuration défectueux », a déclaré Facebook sur le blog.

« Je suis désolé »

La panne a été le deuxième coup porté au géant des médias sociaux en autant de jours après qu’un lanceur d’alerte ait accusé dimanche l’entreprise de privilégier à plusieurs reprises le profit au détriment de la répression des discours de haine et de la désinformation. Alors que le monde affluait vers des applications concurrentes telles que Twitter, Telegramm et TikTok, les actions de Facebook ont ​​chuté de 4,9%, leur plus forte baisse quotidienne depuis novembre dernier, dans un contexte de vente massive des actions technologiques lundi.

Les actions ont augmenté d’environ 1,5% dans les échanges après les heures normales après la reprise du service. « À toutes les petites et grandes entreprises, familles et individus qui dépendent de nous, je suis désolé », a tweeté le directeur de la technologie de Facebook, Mike Schroepfer, ajoutant qu’il « peut prendre un certain temps pour atteindre 100% ».