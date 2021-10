Laurent De Laure Faton n’approuve pas la gouvernance Paul Hounkpè, le Secrétaire exécutif des Forces Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a démissionné. Invité ce weekend dans l’émission « Diagonale » de la Webtv BiNews, l’ex-Secrétaire à l’économie numérique des FCBE a accusé Paul Hounkpè d’être à la base des démissions au sein du parti. « Il refuse qu’il y ait des courants de pensée. Tout le monde devrait être unanime avec sa pensée et si vous vous opposez à lui, vous êtes son ennemi » a déclaré Laurent De Laure Faton.

« Il y avait un malaise profond et on refusait qu’on fasse le débat »

Pour lui, « il y avait (clairement) un malaise profond et on refusait qu’on fasse le débat ». « On a commencé par vouloir gouverner le parti comme une affaire personnelle », déplore l’invité de « Diagonale ». De plus, le « respect mutuel », a déserté le forum. « On a commencé par sentir qu’il y a un mépris vis-à-vis des camarades, on a commencé par ne plus respecter les militants et certains responsables du parti, on a commencé par ne plus respecter les textes fondamentaux du parti » a également dénoncé De Laure Faton.

Ma suspension était « abusive et unilatérale »

Il n’a pas occulté sa suspension. En effet, à cause d’une mésentente autour de la désignation du duo de candidats à la présidentielle 2021, il a été suspendu en début d’année, de même que Théophile Yarou et trois autres cadres du parti. L’ex-Secrétaire à l’économie numérique des FCBE soutient que sa suspension était « abusive et unilatérale ».

« Aucun de nos textes ne permettait à un individu ou même à un bureau exécutif national ou même à un bureau politique de suspendre quelqu’un » affirme De Laure Faton. De plus, une suspension selon les textes du parti ne doit excéder 3 mois, alors que c’est 7 mois plus tard qu’on l’a réhabilité, dit-il.