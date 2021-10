La présence des forces russes en Centrafrique n’est toujours pas du goût des organisations internationales et de la France. Si les autorités centrafricaines ont affirmé qu’elles n’avaient pas eu d’autre choix que de s’allier aux russes vu la faible implication de la France, cette dernière et l’ONU ne sont pas de cet avis. Elles ont déjà dénoncé des exactions des forces russes, pendant que les autorités centrafricaines rappellent que toutes les forces en place y compris les rebelles ont commis des exactions.

« Nous sommes extrêmement préoccupés par les actes d’intimidation et les récentes informations faisant état de harcèlement violent commis par le personnel militaire et de sécurité privé à l’encontre d’individus et de communautés » ont affirmé des experts de l’ONU dans un rapport. Pour ces derniers, le fait que les russes travaillent en collaboration avec l’armée centrafricaine, les victimes n’osent pas porter plainte ce qui maintient une certaine insécurité dans le pays. Pis, les experts affirment que des centrafricains auraient été agressés sexuellement par les mercenaires russes sans en apporter formellement les preuves.

Ce n’est pas la première fois que des accusations du genre sont formulées. Les forces françaises ont dans le passé été accusées de viols en Afrique lors de leurs interventions. Pour l’heure, la société Wagner en contrat avec la Centrafrique, n’a pas réagi aux nouvelles accusations.