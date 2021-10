A l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN), nous offrons une gamme variée de formations aux étudiants. Grâce au partenariat Ecole-Entreprise, nous assurons l’insertion professionnelle des jeunes.

L’Ecole Supérieure de Management est un label d’excellence pour la professionnalisation. Les étudiants inscrits dans notre université bénéficient d’un accompagnement psychologique. Des séminaires d’orientation et de partage d’expériences sont également organisés à leur intention avec des experts et des hommes d’affaires.

L’apprentissage du chinois, le permis de conduire catégorie B, l’informatique appliquée, les activités culturelles et sportives, et les formations à la carte sont entre autres, des particularités qui nous distinguent des autres universités présentes au Bénin. Les diplômes délivrés (Licence et Master en cours du jour comme en cours du soir) sont reconnus par l’Etat béninois et le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES).

Pour la rentrée académique 2021-2022, nous accordons jusqu’à 50% de bourse aux étudiants.

Nos offres de formation

Les filières de formation disponibles à ESM-BENIN sont les suivantes :

Marketing Communication et Commerce (MCC),

Banque Finance et Assurance (BFA),

Finance Comptabilité et Audit (FCA),

Management des Ressources Humaines (MRH),

Entrepreneuriat et Gestion des Projets (EGP),

Transport et Logistique (TL),

Gestion des Médias (GM),

Hôtellerie Tourisme et Restauration (HTR),

Systèmes Informatiques et Logiciels (SIL),

Assistant de Direction (AD).

Notre vision

« Former des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux », c’est la vision pour laquelle nous travaillons à l’Ecole Supérieure de Management. Notre ambition est de fournir aux entreprises du Bénin, de la sous-région et du monde, des cadres directement opérationnels dans le tissu économique.

Nos portes sont ouvertes aux jeunes bacheliers, aux personnels des entreprises privées ou publiques, et aux personnes soucieuses de construire leur vie professionnelle à travers une formation orientée.

Programme de la rentrée académique 2021-2022

Licence 1 : Lundi 18 Octobre 2021

Licence 2 : Lundi 4 Octobre 2021

Licence 3 : Lundi 11 Octobre 2021

Master 1 : Mardi 16 Novembre 2021

Master 2 : Mardi 16 Novembre 2021

Notre siège est à Cotonou en face du Stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou. Nous disposons d’un site à Akpakpa, et dans les villes d’Abomey-Calavi, de Porto-Novo, de Bohicon, de Lokossa, de Djougou et de Parakou.

Nos sites et nos contacts



COTONOU (Siège) (00229) 97 30 84 84

AKPAKPA (00229) 91 40 07 07

ABOMEY-CALAVI (00229) 96 31 75 75

PORTO-NOVO (00229) 91 40 12 12

LOKOSSA (00229) 91 40 09 09

BOHICON (00229) 91 40 10 10

DJOUGOU (00229) 91 39 05 05

PARAKOU (00229) 91 39 04 04

ESM-BENIN, le chemin vers l’emploi !