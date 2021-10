Lucien Ebata, PDG de la société de pétrole, Orion Oil fondée en 2004, et du magazine « Forbes Afrique », appelé « Monsieur Pétrole » un important homme d’affaires congolais et proche du président Denis Sassou-Nguesso a été arrêté et placé en garde à vue mercredi matin en France selon le site d’information Africa Intelligence. Il a été arrêté à l’aéroport du Bourget en possession d’une grosse somme d’argent liquide qu’il n’aurait pas déclaré aux autorités.

D’après l’ambassadeur de la République du Congo à Paris, l’homme d’affaire était de passage à Paris et a décidé volontairement de répondre à une convocation du juge d’instruction, a rapporté RFI. L’ambassade a précisé que Lucien Ebata est un conseiller spécial de Sassou-Nguesso, dispose d’un passeport diplomatique et d’une lettre de mission signée par le chef de l’État congolais, ce qui fait qu’il bénéficie d’une immunité fonctionnelle.

Affaire bien mal acquis

En effet, la douane française autorise le transfert libre d’argent liquide vers l’étranger, sans l’intermédiaire d’un établissement bancaire si préalablement une déclaration lui a été faite à partir de 10 000 euros. Dans le cas contraire, l’auteur de la transaction encourt une amende égale à 50 % de la somme sur laquelle porte l’infraction, ou la confiscation de la totalité de l’argent par la douane. En 2012, l’homme d’affaire avait également été interpellé dans des conditions similaires. Il avait été arrêté à l’aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle avec près de 200 000 euros en espèces, affirmant qu’il est payé en liquidité par certains de ces clients.

Le nom de l’homme d’affaires a également été cité dans l’affaire de bien mal acquis, dans laquelle Denis Christel Sassou Nguesso, fils du président congolais Denis Sassou Nguesso, est mis en cause. Le fils du président a été accusé en France de blanchissement de capitaux comme d’autres famille présidentielle en Afrique.