La soirée d’hier jeudi 07 octobre 2021 a été particulière pour l’équipe de France qui affrontait la Belgique en demi-finales de la Ligue des nations. Le match qui était au début mené par les belges n’a pas laissé les bleus au découragement. Après la mi-temps, ces derniers ont rattrapé leur retard en s’imposant finalement par un score de 3 buts à 2, au grand bonheur des supporters français.

« On a encore marqué et c’est complètement fou à la fin »

La victoire de la France qui s’offre ainsi la finale face à l’Espagne, a spécialement réjoui l’attaquant parisien, Kylian Mbappé. Auteur d’un but par penalty à la 69e minute, ce dernier n’a pas manqué d’exprimer sa joie. « A 2-0 en faveur de la Belgique, on était mal embarqué… Mais on n’a pas lâché, on s’est dit les choses à la mi-temps, on est revenu avec de vraies intentions. Déjà, on a joué plus haut, dans leur camp » a-t-il déclaré. « On était mieux dans les transmissions, on s’est créé des occasions et on a marqué tôt. Ça nous a donné de l’espoir. On a encore marqué et c’est complètement fou à la fin… Un match de fou ? Oui… C’est bien, ça donne de la confiance à l’équipe, au staff. Mais maintenant, il y a une finale. Il faut gagner. Faire tout cela et ne pas gagner, ce serait frustrant… » a-t-il ajouté.

Rappelons que ces propos de Kylian Mbappé interviennent après ses sorties médiatiques au cours desquelles, il a fait part de ses intentions de quitter le club parisien, suscitant la colère des dirigeants du PSG et des fans. Sa mère est par la suite montée au créneau pour faire savoir que des négociations sont en cours avec le Paris Saint-Germain.