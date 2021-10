Quatre élus français ont tous reçus des menaces de mort dans une lettre accompagnée d’une balle. Le maire de Tours Emmanuel Denis, l’actuel président de Tours, Métropole Val de Loire, Frédéric Augis, de même que les deux anciens présidents, Philippe Briand et Wilfried Schwartz sont concernés par la menace de mort. La menace contenue dans des lettres envoyées mercredi à la mairie et au siège de la métropole a rapport avec le prochain tracé de la nouvelle ligne de tramway de la ville.

« Les Tourangeaux ne laisseront pas défigurer leur ville. Le tram ne passera pas boulevard Béranger, sinon… » indique chacune des lettres, selon des sources qui les ont consultés. Une balle a été collée à l’aide d’un ruban adhésif à la suite des trois points. Une enquête pour menace de crime ou délit a été ouverte par le parquet de Tours contre les personnes qui ont envoyé les lettres anonymes, a indiqué le procureur de la ville. L’enquête a été confiée à la direction territoriale de la police judiciaire d’Orléans et vise à identifier les auteurs de la menace.

Une violence bête et gratuite

D’après le procureur, les investigations techniques et scientifiques ont déjà débuté. Pour Philippe Briand, ancien président de la métropole et actuel maire de Saint-Cyr-sur-Loire, cette menace est une violence bête et gratuite. Le procureur a également indiqué que les quatre élus vont porter plainte. En raison de la qualité des élus qui sont des personnes dépositaires de l’autorité publique, le procureur a retenu la circonstance aggravante.