Dans la nuit du mercredi 27 octobre vers 21 heures, un homme a agressé deux femmes qui ont refusé ses avances à Toulouse près de la gare de Matabiau. Une fois rendus sur place après avoir été informé par un témoin, les policiers ont vu l’individu qui prenait la fuite. D’après Actu Toulouse qui a rapporté l’information, l’individu avait violemment agressé les deux femmes âgées de 25 et 30 ans. Les deux femmes ne le connaissant de nulle part. Après qu’elles aient opposé un non aux avances que celui-ci a formulé en plein milieu de la rue, l’homme leur a donné des coups de poing et les frappants avec une antenne de voiture.

Forte hausse des actes de violence

Alors qu’il s’était enfui après avoir agressé les femmes, l’homme âgé de 27 ans n’a pas été loin dans sa course. Il a été interpellé en état d’ébriété et placé en garde à vue différée. En France, les actes de violence ces dernières années ont connu une forte hausse. Au premier trimestre 2021, plus de violences ont été enregistrées comparativement aux deux dernières années. On dénombre 350.000 agressions physiques avec violences, soit 30.000 de plus qu’en 2019, et 50.000 de plus qu’en 2020. Cela représente 16% d’augmentation en un an, et 10% de plus par rapport à 2019.

D’après le rapport « Insécurité et délinquance en 2020 – bilan statistique » rendu public en avril par le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI), face aux différentes mesures prises pour contrer la pandémie du Covid-19, « le nombre de victimes de coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus enregistrées par les services de sécurité augmente très légèrement en 2020 ».

Applis LNT : Android - Iphone