Une étudiant d’origine gabonaise vivant dans la commune de Brenoux est visée par une obligation de quitter le sol français, après avoir vécu plusieurs années en France. Il s’agit en effet de Lesly Kate Moussavou, qui est arrivée avec son époux dans cette commune de la Lozère, il y a deux ans. Elle est mère d’une petite fille de 3 mois et a plusieurs diplômes à son actif.

« Je n’ai pas compris ce premier refus »

Lesly Kate Moussavou a obtenu un Master I en management des ressources humaines à l’Université de Montpellier et un Master II en école de commerce MBWAY. Elle a ensuite décidé de continuer en complétant son parcours supérieur par deux diplômes universitaires. Cependant, à la fin de ses études, elle a fait une demande d’autorisation provisoire de séjour (APS) qui lui a été refusée. Depuis ce moment, Lesly s’est retrouvée en situation irrégulière. « Je n’ai pas compris ce premier refus. J’avais recommencé un Diplôme Universitaire après mon Master 2, et la Préfecture m’a refusé mon titre de séjour sous prétexte que la demande est arrivée après le diplôme le plus élevé.. » a-t-elle confié au média France Info. Puisqu’elle ne peut pas demander un emploi au regard de la situation, la mère de famille a par la suite décidé de poursuivre ses études à l’université de Perpignan.

Il lui a été adressé une obligation de quitter le territoire français

Après avoir écouté les conseils du personnel préfectoral, elle a déposé un nouveau dossier d’admission exceptionnelle de séjour, le 19 mai 2020, à la préfecture de la Lozère, qui lui a été également refusé. C’est suite à ce dépôt qu’il lui a été adressé une obligation de quitter le territoire français. « Je ne comprends pas. Ma vie est ici en Lozère. J’ai commencé à travailler, je donne des cours sur internet, j’ai des amis ici. Je suis une épouse, une maman. Je ne suis pas une menace pour l’Etat français, je ne suis pas fiché S. Je veux juste continuer à vivre ici normalement » a-t-elle ajouté.