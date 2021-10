La patronne du Rassemblement National a profité d’un déplacement qu’elle a effectuée ce samedi à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse pour lancer un message à l’endroit d’Eric Zemmour. Alors que le polémiste continue de grimper dans les sondages alors qu’il n’est toujours pas officiellement candidat à la prochaine élection, Marine Le Pen fait remarquer qu’il finira par la rejoindre. A l’endroit du journaliste français, la patronne du RN indique qu’il devrait réserver ses piques à Emmanuel Macron qui dirige actuellement le pays.

« Je suis mieux placée comme candidate nationale »

«J’aimerais qu’Éric Zemmour prenne conscience que je n’ai aucune responsabilité dans la situation du pays et que c’est Emmanuel Macron qui est au pouvoir. Il devrait donc réserver ses piques au président de la République plutôt qu’à quelqu’un qui défend la France avec conviction, honnêteté et pugnacité (depuis) plus longtemps que lui», a notamment déclaré Marine Le Pen.

Elle a par la suite indiqué que le polémiste français finirait par le rejoindre dans la bataille politique. «Je suis la mieux placée comme candidate nationale (…), je suis convaincue qu’à un moment donné il l’entendra et viendra rejoindre ma candidature», a-t-elle ajouté au cours de son déplacement qu’elle a effectué à Pernes-les-Fontaines, dans le Vaucluse.

Affrontements permanents

Rappelons qu’entre Eric Zemmour et Marine Le Pen, ce n’est pas le grand amour. Par média interposé, les deux personnalités politiques n’hésitent pas à se lancer des piques. L’éditorialiste qui continue d’entretenir un mystère autour de sa candidature à la prochaine élection présidentielle a déclaré plusieurs fois que la femme politique ne gagnerait pas les élections en France.