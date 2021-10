Quelques jours après le lancement de sa nouvelle formation politique dénommée « Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire » (PPA-CI), l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo s’est prononcé sur sa participation ou non à la prochaine élection présidentielle dans son pays.

A la faveur d’une interview qu’il a accordée à la chaîne de télévision française France24, l’ancien pensionnaire de la Cour Pénale Internationale a donné son avis sur le critère d’âge pour la participation au scrutin présidentiel. Pour Laurent Gbagbo, « on n’élimine pas les candidats à cause de leur âge dans un pays qui se respecte. Joe Biden est plus vieux que moi ». Sur la question de sa présentation ou non à la prochaine élection présidentielle de 2025, il fait remarquer que les circonstances détermineront sa décision.

Opposé à la limitation d’âge

Laurent Gbagbo a tout de même tenu à réaffirmer son opposition au critère de limite d’âge à l’élection présidentielle. Rappelons que sa nouvelle formation politique dénommée « Parti des peuples africains – Côte d’Ivoire » (PPA-CI), a été lancée au cours du week-end écoulé. Pour Laurent Gbagbo, il s’agit d’un parti « panafricain de gauche ». La création du parti est intervenu après son départ du FPI qu’il y a créé il y a plusieurs décennies.