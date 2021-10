Dans un livre publié lundi, l’ancienne Première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt a accusé l’ancien président français Valéry Giscard d’Estaing de lui avoir caressé les cuisses sous la table lors d’un dîner officiel à l’ambassade de France à Copenhague il y a une vingtaine d’années. « J’ai vu que Giscard d’Estaing s’asseyait à côté et il m’a saisi la cuisse sous la table. C’était complètement fou. Je me suis demandé ce qu’il se passait, j’ai changé de place et c’était fini », a écrit Helle Thorning-Schmidt dans son livre intitulé « Considérations d’une blonde ».

Giscard d’Estaing était dans la soixantaine et président de la Convention européenne, un organe rédigeant une constitution européenne, à l’époque alors que Thorning-Schmidt était députée européenne. Avant sa mort, un certain nombre de femmes ont également accusé l’ex-président de comportement inapproprié, des allégations farouchement démenties par l’avocat de l’anciens président. « Je suis presque sûr que c’était quelque chose qu’il avait fait auparavant. Il est également malheureusement décédé, il n’est donc plus avec nous », a déclaré l’ancienne dirigeante sociale-démocrate à 21 Sunday.

« C’est maintenant le bon moment pour dire non »

Elle n’avait pas voulu auparavant raconter son expérience avec d’Estaing parce qu’elle ne voulait pas ressembler à une victime parlant de sa vulnérabilité. Cependant, elle craint que le mouvement #MeToo ne stagne et espère que son livre pourra expliquer comment toutes les femmes peuvent être exposées à des comportements inappropriés, indépendamment de leur vulnérabilité ou de leur statut.

« C’est maintenant le bon moment pour dire non, car je tiens également à souligner le grand nombre et la diversité des femmes qui ont eu de mauvaises expériences, » a-t-elle souligné. Thorning-Schmidt a affirmé qu’elle n’a pas été traumatisée par l’incident. « Ce n’était pas quelque chose pour lequel j’ai dépensé beaucoup d’énergie », a-t-elle affirmé.