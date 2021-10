Au Singapour, la présence d’agents de police pourrait ne plus être vraiment importante pour l’effectivité des opérations de patrouille. En effet, des robots-policiers prénommés « Xavier » sont désormais capables de faire le job à la place des policiers. Selon des informations rapportées par certains médias sur ces différents outils déployés au Singapour lors d’un projet pilote de trois semaines, les robots peuvent identifier plusieurs infractions en une fraction de seconde.

Les « comportements sociaux indésirables » détectés

« En une poignée de secondes, les images sont transmises à un centre de commandement et de contrôle, introduites dans un système d’analyse vidéo programmé pour reconnaître la posture d’un homme, les contours d’une cigarette dans sa bouche et d’autres signes visuels », a rapporté le média Courrier international. Le robot est en effet équipé d’une caméra à 360 degrés. Il dispose également de sept autres caméras qui détectent des « comportements sociaux indésirables » et donnent des avertissements aux contrevenants.

Des inquiétudes au sein de la population

Ces innovations viennent s’ajouter au nombre non négligeable de caméras de surveillance et de lampadaires équipés de technologie de reconnaissance faciale, permettant aux autorités de suivre les mouvements des résidents. Mais ce développement technologique suscite déjà des inquiétudes au sein des populations. Nombreuses sont ces personnes qui pensent que ces différentes innovations contribuent à réprimer les libertés publiques.

