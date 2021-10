L’Institut national pour la promotion de la femme (Inpf) appartient désormais à l’histoire. Le décret actant sa disparition a été pris par le chef de l’Etat Patrice Talon, le 29 septembre dernier. Il s’agit du décret n°2021-507, portant abrogation du décret ayant créé l’Institut national pour la promotion de la femme en 2015. Cet institut mis sur pied par le régime défunt a été remplacé par l’Institut national de la Femme. Il a désormais à sa tête l’ex-présidente de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau Claudine Prudencio.

Les ressources matérielles et financières transférées à l’Inf

Toutes « les ressources matérielles et financières » de l’Institut défunt « sont transférées » à l’Institut national de la femme « créé par le décret n°2021-391 du 27 juillet 2021 portant approbation de ses statuts ». C’est ce qu’on lit dans l’article 2 du décret présidentiel, cosigné par la ministre des affaires sociales Véronique Tognifodé Mèwanou et son homologue de l’économie et des finances Romuald Wadagni.

L’article 1er de cette décision écrite a abrogé tous les actes de nomination au sein de l’institut national pour la promotion de la femme. Vicentia Boco, l’ancienne ministre de l’enseignement supérieur n’a donc plus aucune attribution dans cet Institut désormais supprimé au profit de sa nouvelle émanation.