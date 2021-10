C’est une nouvelle qui prouve encore qu’aucun système informatique n’est infaillible. En effet, le tout dernier IPhone 13 Pro doté de la dernière version corrigée de l’IOS 15.0.2 a été piratée par des hackers chinois. Ces derniers sont parvenus à contourner la sécurité du smartphone, mise en place par la marque à la pomme.

Le piratage a été fait à deux reprises

C’est à l’occasion de la Tinafu Cup qui se tient une fois par an à Chengdu et qui a eu lieu au cours du week-end dernier, que les hackers de l’équipe du Kunlun Lab, sont parvenus à pirater le célèbre smartphone. Sur scène, ils ont pu le faire en un temps record de 15 secondes et à deux reprises. Il faut dire que pour réaliser cet exploit, les hackers ont utilisé un exploit d’exécution de code à distance Web Safari. Notons que les hackers de Kunlun Lab ne sont pas les seuls à être arrivés à bout des procédures de sécurité d’un IPhone 13 Pro. Une autre équipe, Pangu, qui est connu pour avoir une forte expérience en matière de Jailbreak des appareils Apple, y est aussi parvenu. Cela lui a d’ailleurs permis de remporter la somme de 300 000 dollars.

Notons que tous les détails des techniques ayant permis le piratage n’ont pas été dévoilés. Cependant, étant donné que le piratage n’est pas un crime, les équipes de hackers transmettront toutes les failles de sécurité qu’ils ont exploité, à Apple, afin que celui-ci puisse améliorer davantage la sécurité de son IPhone 13 pro.