Tel Aviv a accusé lundi Téhéran d’avoir orchestré une tentative d’attaque contre des Israéliens à Chypre après que la police de l’île méditerranéenne ait déclaré qu’un individu armé avait été arrêté. L’Iran a rapidement nié l’accusation. « Il s’agissait d’un incident terroriste dirigé par l’Iran contre des hommes d’affaires israéliens vivant à Chypre », a déclaré dans un communiqué Matan Sidi, porte-parole du Premier ministre Naftali Bennett.

Dans un communiqué, l’ambassade d’Iran dans la capitale chypriote Nicosie a déclaré que « ce régime fait toujours une allégation sans fondement contre la République islamique d’Iran », faisant référence l’Etat hébreux. Plus tôt lundi, le chef de la police chypriote Stelios Papatheodorou a déclaré aux journalistes qu’« une personne a été arrêtée, en possession de laquelle un pistolet et des cartouches ont été trouvés ». « C’est une affaire sensible, c’est pourquoi une demande de détention provisoire s’est déroulée à huis clos », a ajouté Papatheodorou.

« Le fait est que nous sommes là »

Les médias chypriotes, citant une source policière, ont rapporté que le suspect, qui n’a pas été inculpé, a été arrêté le 27 septembre dans la capitale Nicosie, juste après avoir traversé en voiture un poste de contrôle reliant le nord et le sud sous contrôle turc. Un silencieux a également été retrouvé dans son véhicule, selon les rapports. Il a été largement rapporté comme un Azéri titulaire d’un passeport russe, âgé entre 38 et 39 ans. Israël a semblé laisser entendre que ses services de renseignement avaient contribué à déjouer le complot d’attaque présumé.

« Il y a des menaces pour la sécurité. Comme vous pouvez le voir, le Shin Bet, le Mossad, toutes les forces de sécurité savent comment les gérer », a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid aux journalistes, interrogé sur l’incident. « Le fait est que nous sommes là. Nous nous occupons des choses », a-t-il ajouté. Dans sa déclaration, le porte-parole du Premier ministre israélien a démenti dimanche les reportages des médias locaux décrivant l’arrestation comme ayant déjoué une tentative d’assassinat à caractère criminel contre Teddy Sagi, un magnat israélien.