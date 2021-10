Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré mardi que l’administration Biden « s’oppose fermement » aux projets du gouvernement israélien d’étendre les colonies en Cisjordanie. La déclaration marque une légère augmentation de la politique dure de Biden envers Israël, contrairement à la précédente administration, sur une question considérée comme centrale aux aspirations nationales palestiniennes. Price a déclaré que le langage le plus direct était le reflet de la gravité du problème.

« Notre message public à ce sujet est cohérent avec ce que nous voyons transpirer. Il va de soi que notre message public peut changer avec le temps », a déclaré Price. Un conseil du gouvernement israélien devrait approuver mercredi les plans de près de 3 000 unités dans les colonies de Cisjordanie, selon Peace Now, un groupe de surveillance des colonies israéliennes. Le conseil devrait également annoncer le mois prochain des plans pour au moins 1 600 unités pour les Palestiniens.

Les Etats-Unis sont profondément préoccupés

Price a déclaré que les États-Unis étaient « profondément préoccupés » par les plans visant à faire avancer des milliers de colonies, en particulier « au plus profond de la Cisjordanie », en plus de l’approbation par le gouvernement dimanche de 1 300 appels d’offres de construction devant avoir lieu dans les colonies israéliennes. « Nous nous opposons fermement à l’expansion des colonies qui est totalement incompatible avec les efforts visant à réduire les tensions et à assurer le calme et cela nuit aux perspectives d’une solution à deux États », a déclaré le porte-parole.

Price a ajouté que les États-Unis considèrent comme « inacceptables » les plans de légalisation rétroactive des avant-postes illégaux, de petites communautés de tentes ou des colonies mises en place indépendamment par les Israéliens mais qui peuvent gagner la reconnaissance et le soutien de l’État. « Nous continuons de soulever cette question directement avec de hauts responsables israéliens dans nos discussions privées », a déclaré Price.

Une rupture avec la politique de Trump

Les dernières déclarations de l’administration Biden reflètent un écart par rapport aux messages cohérents typiques. L’administration Trump avait pris un certain nombre de mesures pour accroître le soutien américain aux colonies israéliennes et légitimer leur présence, en rupture avec la politique américaine de longue date. Également, l’ancien secrétaire d’État américain Mike Pompeo avait développé le commerce avec les entreprises israéliennes et les échanges éducatifs et culturels en Cisjordanie, et a été le plus haut fonctionnaire à visiter une colonie israélienne.