Le chef d’Etat de la Corée du Nord, Kim Jong Un, a décidé de renouer les relations diplomatiques avec son voisin du sud. En effet, le leader nord-coréen a indiqué qu’il est disposé à reprendre le dialogue avec Séoul, dans les jours à venir. Il a lui-même donné l’information, le mercredi 29 septembre 2021, lors d’un discours prononcé au cours de la session annuelle du Parlement Nord-Coréen.

Il a critiqué l’attitude de la Corée du Sud vis-à-vis des Etats-Unis

Au cours de son allocution, Kim Jong Un a fait savoir qu’il était disposé à rétablir toutes les lignes de communication entre les deux Corées. Cependant, il n’a pas manqué de critiquer l’attitude de la Corée du Sud vis-à-vis des Etats-Unis. Selon les propos du leader nord-coréen rapportés par le média américain Associated Press, ce dernier a déclaré que Séoul est enclin « à mendier un soutien et une coopération extérieurs tout en réclamant une coopération internationale, obéissant ainsi aux États-Unis ». En outre, Kim Jong Un a lancé des piques à l’endroit des USA. Toujours au cours de son intervention, il a accusé Washington de faire usage de « ruses » afin de mener une politique hostile et menacer militairement Pyongyang.

Les USA « ne nourrissent aucune intention hostile à l’encontre de Pyongyang »

Indexant directement l’administration du président Joe Biden, il a estimé que celle-ci n’a rien fait pour « abandonner la menace militaire et la politique hostile des États-Unis à [l’encontre de la Corée du Nord] ». S’agissant de ces propos, un responsable de la diplomatie américaine a rejeté les accusations de la Corée du Nord. « Les États-Unis ne nourrissent aucune intention hostile à l’encontre de Pyongyang. Nous sommes prêts à dialoguer avec la Corée du Nord sans condition préalable. Nous espérons que Pyongyang répondra positivement à notre proposition » a-t-il déclaré dans une interview accordée au média sud-coréen Yonhap News.