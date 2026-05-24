Guerre en Iran : ce que prévoit l’accord évoqué par Donald Trump

Le président américain Donald Trump a affirmé dimanche 24 mai que Washington et Téhéran avaient « largement négocié » un mémorandum d’entente destiné à mettre fin à trois mois de guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran. Selon les déclarations du dirigeant américain publiées sur les réseaux sociaux, le texte en discussion prévoirait notamment la réouverture du détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique perturbé depuis février.

La Maison-Blanche n’a pas publié le contenu complet du document évoqué par Donald Trump. D’après les premiers éléments relayés par l’agence Reuters, les discussions porteraient aussi sur des garanties de sécurité maritime et sur une désescalade progressive entre les différentes parties engagées dans le conflit.

Le détroit d’Ormuz au centre des discussions

Le détroit d’Ormuz est redevenu un enjeu majeur depuis sa fermeture partielle par l’Iran après les frappes américaines et israéliennes menées en février 2026. Cette voie maritime concentre une part importante du commerce mondial de pétrole et de gaz.

Les restrictions imposées dans la zone ont provoqué une hausse des prix de l’énergie et perturbé le trafic de nombreux pétroliers dans le Golfe. Plusieurs compagnies maritimes avaient alors suspendu ou réduit leurs traversées, invoquant des risques sécuritaires accrus.

Donald Trump a affirmé que l’accord actuellement négocié permettrait un retour progressif à la circulation normale dans le détroit. Aucune autorité iranienne n’a toutefois confirmé officiellement l’existence d’un compromis finalisé dimanche.

L’opération « Project Freedom » toujours déployée

Début mai, les États-Unis avaient lancé l’opération militaire « Project Freedom » afin d’escorter les navires commerciaux traversant le détroit d’Ormuz. Cette mission avait été annoncée après plusieurs attaques visant le trafic maritime dans la région.

Le Pentagone avait mobilisé des bâtiments de guerre et des moyens de surveillance supplémentaires pour sécuriser les convois maritimes. Washington accusait alors les forces iraniennes et des groupes alliés de menacer la navigation internationale, ce que Téhéran contestait.

Selon Reuters, les négociations en cours pourraient inclure des mécanismes de sécurité destinés à réduire la présence militaire directe dans certaines zones maritimes si un cessez-le-feu durable était obtenu.

Des discussions encore incomplètes

Malgré les annonces optimistes de Donald Trump, plusieurs points resteraient en suspens entre les deux pays. Des divergences existeraient encore sur les modalités de contrôle du détroit d’Ormuz ainsi que sur les garanties réclamées par chaque camp.

Les autorités américaines n’ont pas précisé de calendrier officiel pour la signature éventuelle du mémorandum. De nouvelles discussions diplomatiques seraient attendues dans les prochains jours afin de finaliser les clauses du texte évoqué par le président américain.