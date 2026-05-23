Real Madrid : Mbappé peut décrocher le Pichichi ce soir face à l'Athletic Club

Kylian Mbappé dispute ce samedi soir son dernier match de la saison en Liga avec le Real Madrid, au Santiago Bernabéu, face à l’Athletic Club de Bilbao. L’attaquant français de 27 ans se présente en tête du classement des buteurs du championnat espagnol avec 24 réalisations, deux longueurs devant le Kosovar Vedat Muriqi.

24 buts, deux d’avance : une course au titre relancée jusqu’au coup de sifflet final

Le Pichichi — trophée récompensant le meilleur buteur de La Liga, décerné depuis 1953 — reste disputé jusqu’à la dernière journée. Muriqi, attaquant de Majorque, joue lui aussi ce soir et peut théoriquement combler l’écart si Mbappé n’inscrit pas de but. Le Français chercherait à remporter ce titre pour la deuxième saison consécutive sous les couleurs madrilènes, une distinction déjà obtenue lors de son premier exercice en Espagne.

Une saison perturbée, une fin en fanfare attendue

La saison de Mbappé au Real Madrid a été marquée par huit blessures distinctes, lui coûtant 53 jours de compétition. Absent lors du Clasico face au FC Barcelone en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, il est de retour dans le groupe et figurerait dans le onze de départ selon les compositions probables publiées avant la rencontre. L’entraîneur intérimaire Álvaro Arbeloa a déclaré vouloir « un grand match » pour les adieux de la saison aux supporters du Bernabéu.

Le Real Madrid termine deuxième de Liga, Barcelone ayant déjà été sacré champion. Ce match de clôture ne présente aucun enjeu de classement pour les Merengues, ce qui laisse à Mbappé un rôle central dans l’animation offensive.

Coupe du monde dans un mois

La rencontre de ce soir constitue le dernier test de compétition pour Mbappé avant la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi est prévu le 11 juin à l’Estadio Azteca de Mexico. Didier Deschamps a annoncé sa liste des 26 joueurs retenus avec l’équipe de France, dans laquelle le capitaine des Bleus figure naturellement. Le Mondial représente son objectif prioritaire affiché pour la saison à venir.