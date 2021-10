La Chine compte ne pas être en retard en ce qui concerne le développement des armes modernes. En effet, Pékin a effectué un test de missile hypersonique en orbite. C’est le média financier et économique britannique, Financial Times, qui a donné l’information hier samedi 16 octobre 2021, soulignant que le test a eu lieu au cours du mois d’août dernier.

Le missile a été transporté par une fusée de longue marche

Le Financial Times se base sur plusieurs sources pour faire ces affirmations. Il a précisé que l’engin militaire déployé par la Chine est un missile à capacité nucléaire qui a réalisé en orbite, un tour de la planète pour finalement redescendre en direction de sa cible. D’après trois sources consultées par le média, cette dernière a en effet été ratée sur une distance estimée à plus de 32 kilomètres. Elles ont par ailleurs donné plus de détails en indiquant que le missile a été transporté par une fusée de longue marche. Du côté américain, ces informations sur le test de missile de la Chine ont surpris les autorités. En effet, à en croire l’article du Financial Times, les avancées de la Chine en matière d’armes hypersoniques « ont pris le renseignement américain par surprise ».

Notons que le Financial Times a joint le Pentagone, qui n’a pas commenté la situation. Son porte-parole John Kirby a déclaré : « Nous avons clairement exprimé nos inquiétudes concernant le développement militaire que la Chine continue de poursuivre, qui ne fait qu’accroître les tensions dans la région et au-delà. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous considérons la Chine comme notre défi de stimulation numéro un ».