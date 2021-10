La France a récemment effectué une démonstration de force dans le domaine militaire. En effet, le pays européen a lancé un satellite de communication militaire, hier samedi 23 octobre 2021. Le lancement a été effectué à partir de Kourou, en Guyane avec le satellite 4A du programme Syracuse, qui était transporté par la fusée Ariane 5.

Il aidera les armées à communiquer de manière sécurisée

Le satellite 4A est présenté comme un bijou de technologie et sera utile aux armées françaises qui se trouvent dans plusieurs zones du monde. Dans une interview accordée à un média français, le colonel Stéphane Spet, porte-parole de l’armée de l’Air et de l’Espace, a fait comprendre que : « Syracuse 4A est conçu pour résister aux agressions militaires depuis le sol et dans l’espace ainsi qu’au brouillage ». Par ailleurs, le satellite 4A du programme Syracuse aidera les armées de la France qui interviennent dans plusieurs régions du monde à communiquer de manière sécurisée, grâce à une connexion haut débit. Cela, à partir des relais sous-marin, marins, aériens et au sol. Selon les explications de l’expert en prolifération des armes au Centre politique de sécurité de Genève (GCSP), Marc Finaud, le programme Syracuse 4A est aussi muni d’une protection contre les impulsions électro-magnétiques qui découleraient d’une impulsion nucléaire.

Pour rappel, l’année dernière, la Russie avait été accusée par le commandement spatial américain d’avoir réalisé « un test non destructeur d’une arme anti-satellite depuis l’espace ». Une autre possible attaque de la Russie avait eu lieu plus de quatre années plus tôt. En effet, le « satellite-espion » russe Louch­-Olympe avait également essayé de s’approcher du satellite militaire franco-italien Athena-Fidus.