C’est une information susceptible d’inquiéter plus d’un. En effet, une équipe de chercheurs a souligné la menace que représente l’astéroïde Bénou, qui a orbité depuis des millions d’années autour du soleil. Selon cette étude publiée dans la revue scientifique Icarus, il s’agit d’un agrégat de gravats cosmiques qui pourrait frapper la planète Terre dans plusieurs centaines d’années.

Une probabilité sur 1750 d’une future collision

Sur la base des données recueillies par le vaisseau spatial OSIRIS-Rex de la NASA, les chercheurs de l’équipe dirigée par l’ingénieur en navigation au Jet Propulsion Laboratory de l’agence spatiale américaine, sont parvenus à déterminer de manière précise les futures trajectoires de l’astéroïde Bénou. Les recherches ont ainsi montré qu’il y a une probabilité sur 1750 d’une future collision qui se produira dans les trois prochains siècles. Après avoir analysé l’impact potentiel entre l’astéroïde et la Terre, à partir d’aujourd’hui jusqu’en 2300, les scientifiques ont estimé que la plupart des rencontres risquées avec Bénou auront lieu à la fin des années 2100 et au début des années 2200. Par ailleurs, selon leurs calculs, l’impact le plus probable est pour l’après-midi du mardi 24 septembre 2182.

Notons qu’il est peu probable que Bénou frappe la Terre, puisque les chances que cela arrive sont de 99,9%. Aussi, l’impact potentiel n’entraînerait-il pas une extinction comparable à celle ayant éradiqué les dinosaures de la planète, il y a plus de soixante millions d’années. Cependant, dans le cas où cela devrait se produire, l’impact pourrait être de près de deux millions de fois supérieur à l’énergie de l’explosion au port de Beyrouth, qui s’est produite en 2020.