La dernière sortie médiatique effectuée par l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo sur France 24 n’a pas manqué de susciter la réaction de l’administration Ouattara. Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly a tenu à se prononcer sur le sujet relatif à la condamnation de l’ancien leader du FPI dans le dossier de braquage de la BCEAO. Le collaborateur du président Alassane Ouattara fait remarquer que Laurent Gbagbo est bel et bien toujours sous poursuite dans l’affaire.

« Il demeure poursuivi… » selon Amadou Coulibaly

« M. Laurent Gbagbo a beau être étonné, il demeure poursuivi devant la justice ivoirienne. Je ne veux pas faire plus de commentaires sur les propos de M. Laurent Gbagbo, qui a beaucoup de conflits à régler, y compris des conflits avec sa propre personne. », a déclaré le porte-parole du gouvernement ivoirien en guise de réponse aux déclarations qui ont été faites par l’ancien pensionnaire de la Cour Pénale Internationale.

« Je n’ai jamais braqué une banque »

Au cours de l’entretien qu’il a eu avec le média français France 24, Laurent Gbagbo faisait remarquer que les poursuites dans cette affaire étaient inadmissibles parce qu’il n’avait jamais braqué la banque dont il est question. « Je n’ai jamais braqué une banque. La BCEAO a été braquée par pas mal de braqueurs, par des rebelles. Et c’est Gbagbo qu’on condamne à 20 ans ? On ne va pas me faire admettre ce qui est inadmissible. », a-t-il déclaré dans son entretien.