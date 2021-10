Les allégations selon lesquelles le virus responsable du coronavirus Sars-CoV-2 a été conçu comme une arme biologique sont basées sur des « affirmations scientifiquement invalides » dont les partisans « sont soupçonnés de diffuser de la désinformation », ont rapporté les agences de renseignement américaines. La plupart des 17 agences américaines conviennent également que le virus n’a pas été génétiquement modifié, tout en observant qu’il devient de plus en plus difficile de détecter les signes d’une telle falsification.

Cependant, la communauté du renseignement est toujours divisée sur la question de savoir si le virus s’est propagé par transmission d’animal à humain ou à la suite d’un accident de laboratoire, concluant que cela pourrait ne jamais être connu à moins que la Chine ne coopère. Un résumé des résultats a été publié pour la première fois par le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) en août, mais vendredi, l’ODNI a publié une version plus complète de l’étude, donnant des explications sur les conclusions de leurs agences.

Pas suffisamment de preuves

« Nous estimons que le virus n’a pas été développé comme une arme biologique. La plupart des agences estiment également avec un faible degré de confiance que le SARS-CoV-2 n’a probablement pas été génétiquement modifié. Cependant, deux agences considèrent qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour faire une évaluation dans un sens ou dans l’autre. Enfin, la communauté du renseignement estime que les responsables chinois n’avaient pas de connaissance préalable du virus avant l’apparition de l’épidémie initiale de Covid-19 », note le document.

Rendre les virus modifiés impossibles à distinguer des virus naturels

Sur la question du génie génétique, le rapport indique que la plupart des analystes du renseignement pensent que le virus n’a en aucun cas été créé par l’homme, bien que cette évaluation soit calibrée comme peu fiable. En août de cette année, il n’y avait aucun signe de signatures génétiques qui sont généralement les signes révélateurs de l’ingénierie, indique le rapport. Toutes les agences ont souligné par ailleurs que « certaines techniques de génie génétique peuvent rendre les virus génétiquement modifiés impossibles à distinguer des virus naturels ».

Quatre agences de renseignement ont évalué « avec une faible confiance » que le virus se propageait des animaux aux humains par interaction naturelle. L’évaluation était basée sur la conclusion généralement admise selon laquelle l’Institut de virologie de Wuhan (WIV) semblait avoir été pris par surprise par le nouveau virus et s’était efforcé de l’identifier. « Ils voient également le potentiel qu’un travailleur de laboratoire ait été infecté par inadvertance lors de la collecte d’échantillons d’animaux inconnus comme étant moins probable qu’une infection survenant par de nombreux chasseurs, agriculteurs, commerçants et autres personnes qui ont des contacts fréquents et naturels avec des animaux », souligne le rapport.

