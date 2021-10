En Chine, les scientifiques ont fait la découverte d’un fossile de scorpion de mer géant. Selon les informations rapportées sur cet animal, il aurait vécu il y a plus de 400 millions d’années. Il appartient en effet au groupe d’arthropodes du Paléozoïque. Il a disparu il y a plus de deux siècles. On retient que la découverte de ce fossile a été faite au Sud de ce pays asiatique dans des couches géologiques datant de 435 millions d’années environ.

« Gigantostracés »

Selon la description de l’animal qui a été faite par une équipe de l’Institut de paléontologie et de Géologie de Nankin, en Chine dans la revue Science Bulletin, il avait une grande taille. Certains de ses membres auraient la taille d’un humain. L’autre appellation de ce scorpion géant est d’ailleurs « gigantostracés ».

Ancêtres des scorpions et des arachnides

Les scientifiques ont également essayé de justifier la taille de ces animaux. Plusieurs facteurs peuvent justifier selon eux, la grande taille de ces animaux à cette époque. Entre autres, ils pointent du doigt hausse subite du niveau d’oxygène dans l’atmosphère et les mers, nourriture abondante et surtout une absence totale de prédateurs. Les scientifiques ont finis par conclure que cet animal est l’ancêtre des scorpions actuels et de tous les arachnides.