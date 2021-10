Au cours des sorties médiatiques cette semaine, l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé a confirmé qu’il souhaitait quitter le Paris Saint-Germain lors du dernier marché des transferts, ce qui n’a pas du tout plu au sein de la direction parisienne. Selon le journal AS, l’indignation du président Nasser Al-Khelaifi et de ses associés est si grande qu’ils exécuteront une sorte de vengeance contre le joueur après ses récentes déclarations. D’après le journal susmentionné, les fans et le club feront savoir à Mbappé qu’ils sont bouleversés par ses propos.

Lors des prochains matchs du PSG à domicile, une avalanche de sifflets contre le joueur est attendue, chose qui s’était arrêtée lors des derniers matchs, aussi bien en Ligue française qu’en Ligue des champions. En revanche, la pression du PSG pour que Mbappé renouvelle son contrat sera plus forte que jamais. L’ancien attaquant de l’AS Monaco ne pourra pas respirer tant qu’il accepte de rester à Paris. Pour cela, le club bénéficie du soutien de certains proches de Kylian.

Tout peut changer

Les plus proches de l’attaquant pensent qu’il vaut mieux qu’il renouvelle et reste au PSG encore quelques années avant de faire le grand saut au Real Madrid. Cependant, Mbappé est déterminé à porter du blanc. Le Français a déjà reconnu qu’il est « loin » de continuer au PSG après avoir demandé à quitter le club parisien, même s’il laisse entrevoir que les tableaux peuvent changer. « La vérité d’hier n’est pas la vérité d’aujourd’hui ou de demain », a-t-il déclaré mardi à L’Equipe.