A 48 heures de la rencontre prévue entre le club francilien et l’Olympique de Marseille, l’entraîneur olympien Jorge Sampaoli s’est exprimé sur la composition de l’équipe adverse et n’a pas manqué de reconnaître la qualité de joueurs d’en face. Il s’est notamment attardé sur l’ancien attaquant du Fc Barcelone qui a rejoint Paris il y a quelques semaines. Pour lui, Lionel Messi a une belle carrière et est « un joueur éternel ».

« Les souvenirs que je garde de Messi, c’est de le voir s’entraîner, jouer sur le terrain. Je n’ai malheureusement pas vécu un contexte favorable pour pouvoir en profiter beaucoup, mais je n’ai jamais changé d’avis sur lui. Il a une très grande carrière au top, c’est un joueur éternel, grâce à son professionnalisme et son implication. », a déclaré l’entraîneur olympien.

« Il peut nous faire très mal à tout moment »

« Ça va être un plaisir de le revoir sur le terrain, même si c’est très compliqué parce qu’il peut nous faire très mal à tout moment », a reconnu Jorge Sampaoli au cours de cette sortie médiatique qu’il a effectuée. Rappelons que le match qui se jouera dimanche soir à l’Orange Vélodrome entre la formation sportive encadrée par les deux Argentins va clôturer la 11ème journée de la Ligue1.