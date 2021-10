Les dattes sont originaires du bassin de l’Euphrate et elles sont cultivées depuis 8 000 ans. Elles sont aussi appelées « le pain du désert ». En Afrique du Nord et au Moyen-Orient, on en met dans de nombreux plats, sèches ou fraîches. Le dattier a toujours été une source importante d’énergie pour les peuples nomades. Mais les dattes ont bien d’autres vertus, parfois insoupçonnées, et une consommation régulière des dattes pourraient changer votre vie.

Naturellement riches en minéraux (potassium, calcium, phosphore et magnésium), et en acides aminés, les dattes vous aideront à faire baisser votre pression artérielle, réduisant ainsi les risques d’AVC et autres maladies cardio-vasculaires. La datte est aussi excellente pour la santé, car elle est riche en fructose, dextrose, saccharose, maltose. Des glucides qui sont de vraies sources d’énergie pour l’organisme. Par ailleurs, elle ne contient pratiquement pas de graisse.

Dattes et grossesses ?

D’après certaines recherches, les dattes auraient un effet positif sur les femmes enceintes. Une étude a montré que des femmes enceintes qui avaient consommé des dattes durant les 4 dernières semaines de leur grossesse ont eu des accouchements plus faciles. D’autres études sont en cours.

Les dattes participent également au bon fonctionnement de l’organisme et au renforcement de votre système immunitaire. En effet, vous trouverez dans les dattes des nutriments et des vitamines essentiels au bon fonctionnement de votre organisme, riches en oligoéléments comme le cuivre, le zinc et le fer et en antioxydants. Grâce à tous ces bienfaits, la datte sera excellente pour lutter contre la fatigue et pour renforcer votre système immunitaire. Elle offre un véritable apport énergétique recommandé chez les grands sportifs. Alors n’hésitez plus et dégustez ces délicieux fruits sans modération !