Le vote des nouvelles dispositions légales pour l’avortement au Bénin continue de susciter des réactions. Sur BBC Afrique, le président du Conseil National de l’Ordre national des Médecins a avoué le problème de conscience que lui posait ce nouveau texte. « Personnellement, ça me gêne, parce que j’ai la conviction, étant chrétien que la vie commence dès la conception et qu’il faut la protéger » a déclaré le Professeur Francis Dossou, non sans promettre de faire ce qui est en son pouvoir pour convaincre la femme enceinte de garder sa grossesse avant qu’elle décide d’avorter.

Je vais la convaincre de garder sa grossesse

« Je ferai les efforts nécessaires pour convaincre la femme enceinte de garder sa grossesse mais c’est son corps et la loi l’en rend responsable » a t-il déclaré. Notons que les nouvelles dispositions légales pour l’avortement au Bénin ont été dénoncées par les évêques béninois. Alors même que le texte était encore sur la table des députés, ils avaient supplié ceux-ci de ne pas l’adopter. il y a « alternatives honnêtes et fiables pour remédier aux maux que l’on entend solutionner par la légalisation de l’avortement » disaient-ils.

En effet, le but du gouvernement est d’en finir avec les avortements clandestins qui conduisent parfois à la mort des jeunes filles qui se livrent à cette pratique. Le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin voit en cette loi, « une mesure de santé publique dont l’unique objectif est de sauver des vies humaines ».