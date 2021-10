Le promoteur de l’événement Primud a profité de son passage sur la chaine de télévision ivoirienne NCI pour se prononcer sur les différentes réactions qui ont suivi la diffusion des images de la cérémonie marquant le don d’une villa à Safarel Obiang vainqueur de l’édition 2019 du Primud. Pour Mory Le Molare, la polémique qui est née sur les réseaux sociaux n’a pas sa raison d’être.

Il fait remarquer qu’à aucun moment il n’a donné de chiffres pour estimer la valeur de la maison qui a été promise au lauréat. Il indique le terrain sur lequel la maison a été érigée a une valeur de plus de 10 millions. L’artiste ivoirien a tout de même fait remarquer que suite à la polémique sur les réseaux sociaux, le promoteur immobilier partenaire de Primud a décidé de donner une maison plus grande aux différents lauréats.

« A aucun moment, je n’ai dit que c’est un bien de 40 millions »

« À aucun moment, je n’ai dit que c’est un bien de 40 millions (…) Il va donner une maison beaucoup plus grande, beaucoup mieux à Safarel Obiang et à Mix Premier », a-t-il déclaré au cours de l’émission. Rappelons que les photos de la maison ont suscité beaucoup de réactions sur la toile. « Si c’était un terrain sans maison c’était mieux parce que ce qu’on voit là c’est tout comme il ferait mieux de modifier », propose une internaute. « Cette Villa n’a pas de nom! Eh Dieu. On peut se moque de quelqu’un comme ça », déplore un autre.