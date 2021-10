Depuis son arrivée sur Mars, en février dernier, le robot Perseverance ne cesse d’informer sur les possibles traces de vie qu’il y a eu sur la planète rouge. Selon les premiers résultats scientifiques du rover, publiés dans la revue Sciences, suite à l’observation de l’environnement du cratère Jezero, qui dispose d’une surface de près de 35 km de diamètre, celui-ci renfermait un lac.

Des strates de sédiments trouvés

Ce dernier était approvisionné en eau via une rivière par un Delta, il y a entre 3,6 et 3 milliards d’années. Par ailleurs, la caméra dont est équipé le rover a permis de détecter des strates de sédiments, qui selon le centre national de la recherche scientifique (CNRS), sont de « très bonnes candidates pour retrouver des traces de vie passée ». Ces matières qui sont des « dépôts fins de type argileux ou sableux, qui ont plus de facilité à préserver de la matière organique » informent qu’en réalité Jezero était un lac fermé où l’eau entrait sans sortir. Notons que ce n’est pas la première fois que le robot de la NASA réalise un prélèvement qui donne des informations sur le cratère Jezero.

Cela avait parmi à la NASA d’affirmer que Mars aurait été potentiellement habitable. Selon une note scientifique, l’agence spatiale a indiqué : « nos premières roches révèlent un environnement potentiellement habitable… D’après les observations faites jusqu’ici, nous interprétons que les premières pierres prélevées sont d’anciennes coulées de lave ».