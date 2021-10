En annonçant la création du Bitcoin en 2008, Satoshi Nakamoto venait ainsi d’inaugurer l’ère des cryptomonnaies. Ces devises électroniques sans tiers de confiance ont ainsi commencé par intéresser le grand public. Toutefois, les détracteurs du projet ont tôt fait d’y jeter du discrédit afin de freiner sa vulgarisation sur le marché financier. Mais cette révolution s’est malgré tout pérennisée, grâce à l’abnégation des initiateurs. Mieux, les médias ont été mis à contribution pour appâter les plus sceptiques. Pour y parvenir, ils abordent tous les paramètres complexes liés à la thématique. Qu’est-il alors possible d’apprendre à propos des cryptodevises, via les mass médias ? Focus !

Notoriété avérée du Bitcoin : un signe de crédibilité

Émissions radiophoniques, débats télévisés, podcast, réseaux sociaux et articles web: tous les canaux médiatiques sont désormais exploités, pour disserter autour des monnaies cryptographiques. Grâce à cette communication percutante, de nombreux investisseurs sont disposés à acheter bitcoin. D’ailleurs, le nombre de titulaires de portefeuilles dédiés est estimé à plus de 20 millions, en Europe et aux États-Unis. Un chiffre qui en dit long sur la popularité du cryptoactif, à travers sa monnaie emblématique. Par ailleurs, la ruée vers ces devises dématérialisées témoigne également de la confiance des utilisateurs. Tout ceci a été donc rendu possible par le concours des nombreux débats dans la presse et dans les médias sociaux. Quels sont justement les sujets débattus au cours de ces échanges ?

Principes de fonctionnement des cryptomonnaies

Avant d’effectuer des transactions à partir des monnaies cryptographiques ou de s’y fier, il faudra s’imprégner de ses principes fondateurs. Les acteurs des médias ont compris cette réalité, raison pour laquelle ce sujet est fortement développé par les organes de presse et sur des sites internet spécialisés. À ces occasions, les utilisateurs apprennent que les monnaies électroniques fonctionnent sur la base des «smart contracts », des transactions synchronisées et du minage. La meilleure connaissance de ces leviers a d’ailleurs permis aux décideurs publics de légaliser l’existence des cryptomonnaies.

Caractéristiques des monnaies cryptographiques

En plus des principes qui régissent le fonctionnement des cryptomonnaies, les utilisateurs recherchent des raisons valables pour les adopter. En la matière, les mass médias jouent également un rôle prépondérant. En effet, de nombreuses publications traitent des qualités de ces devises. Ainsi, en suivant les reportages télévisés et en lisant les articles des journaux, les internautes découvrent que le Bitcoin, le Dogecoin et l’Ethereum sont infalsifiables. En outre, toutes les transactions via ces devises sont anonymes et les dépenses sont illimitées. Par ailleurs, les productions médiatiques ont aussi permis de comprendre que ces moyens d’échange sont universels. Autant d’avantages révélés et qui ont suscité l’intérêt du grand public pour le blockchain.

Trading sur les cryptomonnaies

Pendant les confinements successifs décrétés par les États pour contenir la pandémie du coronavirus, de nombreux particuliers se sont lancés dans les placements boursiers. Cependant, peu parmi eux étaient conscients de la possibilité de s’adonner au crypto trading. Les divers magazines à ce propos ont alors permis de vulgariser cette option. Celle-ci consiste à spéculer sur les cours de cette devise virtuelle, à travers une plateforme spécialisée ou un compte CFD. Toutefois, les organes de presse s’évertuent également à publier les sites de cryptoactifs interdits. L’objectif est de protéger les investisseurs d’éventuelles arnaques. Par conséquent, les médias veillent aussi sur les intérêts des utilisateurs.