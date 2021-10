C’est dans un contexte de conflit entre les Etats-Unis et la Chine en mer de Chine méridionale qu’un engin de la marine américaine a été attaqué. En effet, selon les informations de l’US Navy et une source indépendante, un sous-marin à propulsion nucléaire, l’USS Connecticut, a été attaqué pendant qu’il patrouillait dans les eaux de la mer de Chine.

L’incident n’a pas fait de blessés mortels

D’après l’US Navy, le sous-marin a été touché, mais continue de fonctionner. Dans un communiqué, la marine américaine a indiqué que « L’USS Connecticut a heurté un objet dans l’après-midi du 2 octobre alors qu’il naviguait en immersion dans les eaux internationales de la région indo-pacifique ». Par ailleurs, l’US Navy a précisé que l’incident n’a pas fait de blessés mortels, tout n’excluant pas des blessures légères chez des marins. Notons que cet incident intervient alors que l’empire du milieu revendique l’entièreté de la mer de Chine méridionale, qu’il considère comme faisant partie de son territoire.

Pour rappel, les Etats-Unis et la Chine dont les relations diplomatiques sont détériorées depuis plusieurs années, ont des tensions autour de l’île insulaire de Taïwan, également revendiqué par Pékin. Par ailleurs, la Chine augmente de plus en plus sa pression militaire sur Taïwan. Il y a quelques jours, 38 avions de guerre chinois sont rentrés dans l’espace aérien taïwanais. Suite à une première incursion, les autorités taïwanaises ont envoyé des avions militaires pour demander aux avions chinois de se retirer.